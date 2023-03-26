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Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, - Генштаб

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Воскресенье 26 марта 2023 07:05
Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, - Генштаб Фото: оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них воины ВСУ отразили более 85 атак захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать Бахмут, а также пытается наступать в районах Богдановки и Предтечиного. Войска РФ обстреляли населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожской области и Херсон, Казачье, Ивановку Херсонской области.

В Бердянске Запорожской области оккупанты издали распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации. Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Ранее мы писали, что украинские военные уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10" и "Суперкам".

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