Окупанти можуть завдати повторного удару по Дніпропетровській області з РСЗВ: у РВА попередили громадян
Російські окупанти ввечері 2 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"РСЗВ повторно, увага прибережним територіям", - вказав посадовець.
У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.
Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, загарбники 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.
Уночі 1 січня росіяни пошкодили у місті понад десять будинків.
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