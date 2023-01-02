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Окупанти можуть завдати повторного удару по Дніпропетровській області з РСЗВ: у РВА попередили громадян

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Понеділок 02 січня 2023 23:15
Окупанти можуть завдати повторного удару по Дніпропетровській області з РСЗВ: у РВА попередили громадян Фото: Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області з РСЗВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 2 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"РСЗВ повторно, увага прибережним територіям", - вказав посадовець.

У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, загарбники 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Уночі 1 січня росіяни пошкодили у місті понад десять будинків.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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