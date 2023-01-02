Окупанти можуть завдати повторного удару по Дніпропетровській області з РСЗВ: у РВА попередили громадян

Фото: Окупанти можуть завдати удару по Дніпропетровській області з РСЗВ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські окупанти ввечері 2 січня можуть завдати удару по Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"РСЗВ повторно, увага прибережним територіям", - вказав посадовець. У Нікопольському районі оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.