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Оккупанты могут нанести повторный удар по Днепропетровской области из РСЗО: в РВА предупредили граждан

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Понедельник 02 января 2023 23:15
Оккупанты могут нанести повторный удар по Днепропетровской области из РСЗО: в РВА предупредили граждан Фото: Оккупанты могут нанести удар по Днепропетровской области из РСЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 2 января могут нанести удар по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"РСЗО повторно, внимание прибрежным территориям", - указал чиновник.

В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, захватчики 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

Ночью 1 января россияне повредили в городе более десяти домов.

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Днепропетровская область Война России против Украины
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