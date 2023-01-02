Оккупанты могут нанести повторный удар по Днепропетровской области из РСЗО: в РВА предупредили граждан

Фото: Оккупанты могут нанести удар по Днепропетровской области из РСЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские оккупанты вечером 2 января могут нанести удар по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"РСЗО повторно, внимание прибрежным территориям", - указал чиновник. В Никопольском районе объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.