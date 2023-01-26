Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області
Сьогодні, 26 січня, військові РФ використовуючи мінометну зброю, два рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.
В районі села Тимоновичі Чернігівської області було зафіксовано два мінометні обстріли: близько 12:30 та 14:10. Ймовірно під час обстрілу росіяни використовували 120 мм міномет. Загалом відомо про 13 прильотів з боку РФ.
За словами командування втрат серед особового складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК Північ.
Оновлено.
Пізніше ОК Північ заявили, що в районі н.п. Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 30 приходів з 12:30 до 13:30. Ймовірно теж зі 120 мм міномета.
В результаті обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок та підсобні споруди.
Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії.
Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок масованого удару Росії по Україні загинуло 11 людей.
При цьому росіяни випустили по нашій країні 55 ракет, 47 з яких збили українські захисники.
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