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Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Чернігівська область , Четвер 26 січня 2023 15:59
Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області Фото: російські військові обстріляли Чернігівську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня, військові РФ використовуючи мінометну зброю, два рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.

В районі села Тимоновичі Чернігівської області було зафіксовано два мінометні обстріли: близько 12:30 та 14:10. Ймовірно під час обстрілу росіяни використовували 120 мм міномет. Загалом відомо про 13 прильотів з боку РФ.

За словами командування втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК Північ.

Оновлено.

Пізніше ОК Північ заявили, що в районі н.п. Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 30 приходів з 12:30 до 13:30. Ймовірно теж зі 120 мм міномета.

В результаті обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок та підсобні споруди.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок масованого удару Росії по Україні загинуло 11 людей.

При цьому росіяни випустили по нашій країні 55 ракет, 47 з яких збили українські захисники.

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