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Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Черниговской области

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Черниговская область, Четверг 26 января 2023 15:59
Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Черниговской области Фото: российские военные обстреляли Черниговскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, военные РФ, используя минометное оружие, два раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

В районе села Тимоновичи Черниговской области было зафиксировано два минометных обстрела: около 12:30 и 14:10. Вероятно, во время обстрела россияне использовали 120 мм миномет. В общей сложности известно о 13 прилетах со стороны РФ.

По словам командования потерь, среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК Север.

Обновлено.

Позже ОК Север заявили, что в районе н.п. Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 30 приходов с 12:30 до 13:30. Вероятно тоже из 120 мм миномета.

В результате обстрела поврежден частный жилой дом и подсобные постройки.

Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за ракетных обстрелов со стороны России.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате массированного удара России по Украине погибли 11 человек.

При этом россияне выпустили по нашей стране 55 ракет, 47 из которых сбили украинские защитники.

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