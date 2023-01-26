Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Черниговской области
Сегодня, 26 января, военные РФ, используя минометное оружие, два раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.
В районе села Тимоновичи Черниговской области было зафиксировано два минометных обстрела: около 12:30 и 14:10. Вероятно, во время обстрела россияне использовали 120 мм миномет. В общей сложности известно о 13 прилетах со стороны РФ.
По словам командования потерь, среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК Север.
Обновлено.
Позже ОК Север заявили, что в районе н.п. Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 30 приходов с 12:30 до 13:30. Вероятно тоже из 120 мм миномета.
В результате обстрела поврежден частный жилой дом и подсобные постройки.
Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за ракетных обстрелов со стороны России.
Позже в ГСЧС сообщили, что в результате массированного удара России по Украине погибли 11 человек.
При этом россияне выпустили по нашей стране 55 ракет, 47 из которых сбили украинские защитники.
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