Окупанти масово завозять до Євпаторії радянські САУ "Гвоздика", - АТЕШ

"Наш агент повідомляє, що до Євпаторії масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які також масово і знищуються на фронті", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що у зв'язку з серйозними втратами в Росії, окупанти змушені знову вдаватися до використання застарілої техніки, яка не пристосована для нинішніх бойових дій.

"Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людським життям, навіть життям своїх громадян", - додали в АТЕШ.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські загарбники облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

До того ж окупанти стягують рідкісні типи РСЗВ до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Також нещодавно партизани зафіксували переміщення значних ресурсів росіян у Джанкой.

Окрім того, російські окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті.