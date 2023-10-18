RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты массово завозят в Евпаторию советские САУ "Гвоздика", - АТЕШ

Фото: САУ 2С1 "Гвоздика" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны фиксируют переброску россиянами советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые также массово и уничтожаются на фронте", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что в связи с серьезными потерями в России, оккупанты вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий.

"Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих граждан", - добавили в АТЕШ.

Ситуация в Крыму

Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Кроме того, российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за значительных потерь на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвпаторияКримВойна России против Украины