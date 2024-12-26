Окупанти масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області
Російські війська у четвер, 26 грудня, масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області. Росіяни використовують різні види зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні, 26 грудня, ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумської області, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибухи через обстріли чути, зокрема і в Сумах.
"Триває повітряна тривога, залишайтесь в укриттях. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки", - закликає ОВА.
Зазначимо, що повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 10:52. Станом на 14:45 вона досі триває. При цьому у мережі місцеві жителі повідомляють про вибухи у Сумах та області.
Карта повітряних тривог станом на 14:45
Обстріли України
Варто зазначити, що у Харкові вдень 26 грудня також пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски росіянами керованих авіабомб у напрямку Харківської області. Також військові попереджали про загрозу застосування балістики з півдня.
Крім того, сьогодні окупанти атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок удару вісім осіб отримали поранення.
Додамо, що цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 30 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 20 з них, ще 11 дронів локаційно втрачені. ППО працювала в Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
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