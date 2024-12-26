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Окупанти масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області

Суми, Четвер 26 грудня 2024 14:55
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Окупанти масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області Фото: окупанти масовано обстрілюють Сумську область 26 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська у четвер, 26 грудня, масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області. Росіяни використовують різні види зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 26 грудня, ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумської області, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухи через обстріли чути, зокрема і в Сумах.

"Триває повітряна тривога, залишайтесь в укриттях. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки", - закликає ОВА.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 10:52. Станом на 14:45 вона досі триває. При цьому у мережі місцеві жителі повідомляють про вибухи у Сумах та області.

Карта повітряних тривог станом на 14:45

Окупанти масовано обстрілюють прикордонні території Сумської області

Обстріли України

Варто зазначити, що у Харкові вдень 26 грудня також пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски росіянами керованих авіабомб у напрямку Харківської області. Також військові попереджали про загрозу застосування балістики з півдня.

Крім того, сьогодні окупанти атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок удару вісім осіб отримали поранення.

Додамо, що цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 30 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 20 з них, ще 11 дронів локаційно втрачені. ППО працювала в Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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