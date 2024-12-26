ua en ru
Чт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: багато поранених (фото)

Нікополь, Четвер 26 грудня 2024 11:04
UA EN RU
Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: багато поранених (фото) Фото: російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі 26 грудня (ілюстрація/brovary net ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей - четверо жінок і двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

За даними рятувальників, значно пошкоджені торгові приміщення.

Наслідки обстрілу ринка у Нікополі (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області.

Окупанти атакують місто з території Енергодара Запорізької області, який Росія захопила під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року разом із Запорізькою АЕС.

Зазначимо, що загарбники постійно атакують дронами місцеве населення в Нікополі. Наприклад, у вересні в Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала сім'я з дітьми. Загинули мати та 12-річна донька, батько з 4-річною донькою постраждали.

А в серпні під час атаки на Нікопольський район один із дронів влучив у автобус, були руйнування інфраструктури та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Росія атакувала Україну трьома десятками дронів з двох напрямків. Скільки збила ППО
Росія атакувала Україну трьома десятками дронів з двох напрямків. Скільки збила ППО
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може