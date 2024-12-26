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Оккупанты массированно обстреливают приграничные территории Сумской области

Сумы, Четверг 26 декабря 2024 14:55
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Оккупанты массированно обстреливают приграничные территории Сумской области Фото: оккупанты массированно обстреливают Сумскую область 26 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в четверг, 26 декабря, массированно обстреливают приграничные территории Сумской области. Россияне используют разные виды оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 26 декабря, враг осуществляет массированный обстрел приграничья Сумской области, используя различные виды оружия, в том числе КАБы и беспилотники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы из-за обстрелов слышны, в том числе и в Сумах.

"Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности", - призывает ОВА.

Отметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 10:52. По состоянию на 14:45 она до сих пор продолжается. При этом в сети местные жители сообщают о взрывах в Сумах и области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:45

Оккупанты массированно обстреливают приграничные территории Сумской области

Обстрелы Украины

Стоит отметить, что в Харькове днем 26 декабря также прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках россиянами управляемых авиабомб в направлении Харьковской области. Также военные предупреждали об угрозе применения баллистики с юга.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали центральный рынок в Никополе. В результате удара восемь человек получили ранения.

Добавим, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 30 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 20 из них, еще 11 дронов локально потеряны. ПВО работала в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

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