У Харкові пролунала серія вибухів: що відомо

У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи та військове командування жодним чином не коментувало звуки вибухів.

Додамо, що о 14:08 Повітряні сили писали про КАБ, який рухався курсом на Харківську область. Пізніше також стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:29 (alerts.in.ua)

Росіяни вдарили по Слатине

За словами Синєгубова, росіяни вдарили двома КАБами по Слатине, внаслідок чого було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Також відомо про одного загиблого - працівника господарства. Окрім того, є двоє поранених.

О 14:30 ворог вдарив по Золочеву Богодухівського району, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік.

Обстріли Харкова та області

Вчора, 26 грудня, Російська Федерація (РФ) вдалась до 13-го від початку поточного року масованого обстрілу енергосистеми України. Під удар також потрапив Харків й область. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, вчора Росія запустила проти Харкова 13 ракет, серед яких були:

С-300;

С-400;

"Іскандер";

Х-59.

Після завершення ракетного обстрілу ворог запустив безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed.

Також він розповів, що у місті й області тимчасово припинять вимикати світло доти, доки не вирішиться ситуація з відновленням опалення й гарячої води.