Окупанти масовано атакували дронами Житомирську область: що відомо про наслідки

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 25 липня російські війська атакували територію України дронами-камікадзе. Близько 3:00 у Києві та більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів.

Пізніше стало відомо, що ППО збила всі безпілотники, які летіли на Київ. Загалом РФ запустила по Україні 38 дронів. ППО збила 25 із них.

Додамо, що загарбники другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район, постраждала портова інфраструктура, є поранені.

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