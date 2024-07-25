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Окупанти масовано атакували дронами Житомирську область: що відомо про наслідки

Фото: РФ масовано атакувала дронами Житомирську область 25 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти влаштували масовану атаку на Житомирську область у ніч проти 25 липня. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованої атаки   дронами-камікадзе на Житомирську область", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, сили ППО вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей.

"Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків", - додав Бунечко.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 25 липня російські війська атакували територію України дронами-камікадзе. Близько 3:00 у Києві та більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів.

Пізніше стало відомо, що ППО збила всі безпілотники, які летіли на Київ. Загалом РФ запустила по Україні 38 дронів. ППО збила 25 із них.

Додамо, що загарбники другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район, постраждала портова інфраструктура, є поранені.

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ЖитомирППОВійна в УкраїніДрони