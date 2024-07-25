Оккупанты массированно атаковали дронами Житомирскую область: что известно о последствиях

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Около 3:00 в Киеве и большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Позже стало известно, что ПВО сбила все беспилотники, которые летели на Киев. В общей сложности РФ запустила по Украине 38 дронов. ПВО сбила 25 из них.

Добавим, что захватчики вторую ночь подряд атаковали Измаильский район, пострадала портовая инфраструктура, есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.