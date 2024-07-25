RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты массированно атаковали дронами Житомирскую область: что известно о последствиях

Фото: РФ массированно атаковала дронами Житомирскую область 25 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты устроили массированную атаку на Житомирскую область в ночь на 25 июля. Повреждены инфраструктурный объект и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирскую область", - говорится в сообщении.

По его словам, силы ПВО вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей.

"В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация последствий", - добавил Бунечко.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 25 июля российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Около 3:00 в Киеве и большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Позже стало известно, что ПВО сбила все беспилотники, которые летели на Киев. В общей сложности РФ запустила по Украине 38 дронов. ПВО сбила 25 из них.

Добавим, что захватчики вторую ночь подряд атаковали Измаильский район, пострадала портовая инфраструктура, есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирПВОВойна в УкраинеДрони