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Окупанти в Маріуполі змушують підприємців ремонтувати військову техніку РФ, - ЦНС

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Маріуполь, Четвер 16 лютого 2023 16:43
Окупанти в Маріуполі змушують підприємців ремонтувати військову техніку РФ, - ЦНС Фото: Окупанти в Маріуполі змушують підприємців ремонтувати військову техніку РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі (Донецька область) підприємців змушують ремонтувати військову техніку російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В окупованому Маріуполі окупаційні війська перейшли до наступного етапу мародерства. Перший був направлений на так звану "націоналізацію" особистого транспорту у цивільного населення для використання у власних цілях", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни змушують місцевих жителів, підприємців та інших соціальних груп, які не встигли покинути місто ремонтувати ушкоджену військову техніку РФ.

"Така практика вже застосовувалася раніше ще на початку першої фази російсько-української війни. Коли місцеві підприємці не те, що мали забезпечувати логістичні потреби окупаційних військ, але й платити зарплату окремим підрозділам в обмін на життя", - додали в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що залізничний вокзал в окупованому Маріуполі повністю знищений російськими військами.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер мобілізація проводитиметься частіше.

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