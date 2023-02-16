Оккупанты в Мариуполе заставляют предпринимателей ремонтировать военную технику РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В оккупированном Мариуполе оккупационные войска перешли к следующему этапу мародерства. Первый был направлен на так называемую "национализацию" личного транспорта у гражданского населения для использования в своих целях", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что россияне вынуждают местных жителей, предпринимателей и других социальных групп, не успевших покинуть город ремонтировать поврежденную военную технику РФ.

"Такая практика уже применялась раньше еще в начале первой фазы российско-украинской войны. Когда местные предприниматели не то, что должны обеспечивать логистические потребности оккупационных войск, но и платить зарплату отдельным подразделениям в обмен на жизнь", - добавили в Центре национального сопротивления.