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Російські окупанти повністю знищили залізничний вокзал в Маріуполі (фото)

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Маріуполь, Четвер 16 лютого 2023 13:47
Російські окупанти повністю знищили залізничний вокзал в Маріуполі (фото) Фото: окупанти знищили залізничний вокзал в Маріуполі (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталія Гурковська

Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі повністю знищений російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть", - йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що ще менш як рік тому в Маріуполі планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочалися роботи зі знесення багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.

Нагадаємо, тисячі маріупольців щодня вишукуються в чергу до "центру зайнятості" окупаційної влади, сподіваючись на будь-яку роботу, аби вижити.

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