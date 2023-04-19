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Росіяни облаштують шпиталь на території будинку культури в Луганській області, - Генштаб

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Середа 19 квітня 2023 18:35
Росіяни облаштують шпиталь на території будинку культури в Луганській області, - Генштаб Фото: росіяни облаштують шпиталь на території будинку культури в Луганській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупаційна так звана "влада" наказала побудувати військовий шпиталь на території будинку культури в населеному пункту Кабичівка Луганської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої “влади” щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць", - пише пресслужба.

Ворог очікує на прибуття російських військових лікарів до кінця тижня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Нещодавно розгорнули один з них на території шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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