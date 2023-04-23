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В окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників, - ЦНС

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Неділя 23 квітня 2023 15:44
В окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників, - ЦНС Ілюстративне фото: в окупованій частині Донецької області більшість лікарень обслуговують лише загарбників (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цивільним громадянам майже неможливо отримати медичні послуги в населених пунктах на тимчасово окупованій території Донецької області. Більшість лікарень приймає лише російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти продовжують переводити цивільні медзаклади на обслуговування військових через збільшення втрат серед особового складу. Зокрема, в Донецькій області частина закладів вже переведені у формат лікування військових. У Горлівці, Єнакієво, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати медпослуги. Проте до багатьох лікарень росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх як живий щит.

До того ж, росіяни бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх, що місцеві партизани передадуть координати українським військовим.

"Водночас навіть ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним - виставляють вимоги до місцевого населення. Так, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території РФ", - зазначають у ЦНС.

Українців закликають не брати російський паспорт. За необхідності українці в окупації можуть оформити заяву та мати відповідний "документ" на руках. При цьому постійно пропускати чергу на видачу та оновлювати заяву на отримання і саботувати отримання паспорта.

Нагадаємо, в окупованій Херсонській області росіяни ввели обов'язковий поліс, який не можна отримати без паспорта РФ. Інакше місцеві не зможуть отримати лікарську допомогу.

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