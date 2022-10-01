Міноборони про ситуацію в Лимані: окупанти передислокувалися в пакети або полон

Більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або "передислокувалися" у мішки для трупів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерстві оборони України у Twitter .

"Дякуємо "Міністерству оборони" Росії за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?" - сказано у повідомленні.

Ситуація в Лимані

Українські захисники увійшли до Лимана, наразі там точаться бої. Раніше було опубліковане відео, де ЗСУ підняли український прапор на в'їзді в місто.

У ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

Усе, що відомо про ситуацію у Лимані на даний момент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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