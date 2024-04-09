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Окупанти з Криму вдарили "Іскандером" по рекреаційній зоні Одеської області

Архівне фото: Окупанти з Криму вдарили "Іскандером" по рекреаційній зоні Одеської області (t me Tsaplienko)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 9 квітня, завдала ракетного удару по Одеській області. Для цього використали "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари по півдню України", - заявили військові.

Зазначається, що чергову підступну атаку росіян здійснено з тимчасово окупованого Криму по Одеській області.  

Під ударом знову прибережно-рекреаційна зона. У Силах оборони повідомили, що наслідки уточнюються. Окупанти могли використати для удару балістичну ракету "Іскандер-М".

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.

Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали троє людей.

Нещодавно стало відомо, що росіяни двічі вдарили по промзоні Слов'янська. Там постраждали двоє людей.

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