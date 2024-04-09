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Обстріл Костянтинівки: росіяни завдали авіаудар по місту, є жертва і поранені (фото)

Донецька область, Вівторок 09 квітня 2024 15:29
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Обстріл Костянтинівки: росіяни завдали авіаудар по місту, є жертва і поранені (фото) Фото: росіяни завдали авіаудар по Костянтинівці (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 9 квітня, завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Удар по Костянтинівці

За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.

"Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини - триває пошукова операція", - повідомив глава області.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.

Куди ще били росіяни

Філашкін повідомив, що росіяни також вдарили по селу Сокіл в Очеретинській громаді.

Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні. На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок.

О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.

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