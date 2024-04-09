Обстріл Костянтинівки: росіяни завдали авіаудар по місту, є жертва і поранені (фото)

Російська армія сьогодні, 9 квітня, завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

Удар по Костянтинівці

За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.

"Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини - триває пошукова операція", - повідомив глава області.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.

Куди ще били росіяни

Філашкін повідомив, що росіяни також вдарили по селу Сокіл в Очеретинській громаді.

Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні. На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.