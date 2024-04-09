Обстріл Костянтинівки: росіяни завдали авіаудар по місту, є жертва і поранені (фото)
Російська армія сьогодні, 9 квітня, завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Удар по Костянтинівці
За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.
"Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини - триває пошукова операція", - повідомив глава області.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)
Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.
Куди ще били росіяни
Філашкін повідомив, що росіяни також вдарили по селу Сокіл в Очеретинській громаді.
Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні. На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок.
О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.
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