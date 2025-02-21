Окупанти в Криму очікують на масштабні удари за кілька днів, - АТЕШ
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники з підрозділів протиповітряної оборони намагаються уникнути перебування на позиціях, бо бояться потрапити під удари з боку Сил оборони України. Така атака начебто може відбутися за кілька днів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Як поінформували українські підпільники, їхні агенти з числа російських військовослужбовців розповіли про очікування ворожих розрахунків ППО на "масштабні удари в період з 24 по 26 лютого".
Партизани кажуть, що російські "ППОшники" використовують "усі доступні методи, щоб не перебувати на позиціях у ці дні".
"Повідомляють, що у них виникають конфлікти за можливість піти у відпустку у зазначений період, а окремі військовослужбовці імітують хворобу, щоби піти на обстеження до госпіталю", - пише "АТЕШ".
Також партизани зазначають, що російське військове командування "усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони". Побоювання посилені тим, що раніше ворог передислокував кілька розрахунків з окупованого українського півострова до території РФ.
"Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилені контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації щодо точної дислокації комплексів. І не дарма!" - звертають увагу підпільники.
Також в "АТЕШ" розповіли, що місцеві жителі та самі військові РФ продовжують передавати дані про позиції ППО в окупованому Криму.
"Все йде до того, що найближчим часом установок стане ще менше", - додають партизани.
Пару тижнів тому підпільники з руху "АТЕШ" розповіли, що через загрозу для НПЗ російські загарбники змушені перекидати ППО з окупованого Криму вглиб території країни-агресора.
При цьому у січні партизани виявили нові оборонні позиції військ РФ біля Федорівки в окупованому Криму. Там противник займався обладнанням засобів РЕБ та готував вогневі точки для боротьби з дронами.
Додамо, 13 січня в "АТЕШ" інформували, що окупанти перекинули до Криму нові засоби ППО, оголивши інші ділянки фронту.
Раніше в ГУР Міноборони розповіли, що у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили 2 російські гелікоптери Мі-8. Також ще один вертоліт ворога було підбито.
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