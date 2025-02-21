Окупанти в Криму очікують на масштабні удари за кілька днів, - АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники з підрозділів протиповітряної оборони намагаються уникнути перебування на позиціях, бо бояться потрапити під удари з боку Сил оборони України. Така атака начебто може відбутися за кілька днів.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Як поінформували українські підпільники, їхні агенти з числа російських військовослужбовців розповіли про очікування ворожих розрахунків ППО на "масштабні удари в період з 24 по 26 лютого".

Партизани кажуть, що російські "ППОшники" використовують "усі доступні методи, щоб не перебувати на позиціях у ці дні".

"Повідомляють, що у них виникають конфлікти за можливість піти у відпустку у зазначений період, а окремі військовослужбовці імітують хворобу, щоби піти на обстеження до госпіталю", - пише "АТЕШ".

Також партизани зазначають, що російське військове командування "усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони". Побоювання посилені тим, що раніше ворог передислокував кілька розрахунків з окупованого українського півострова до території РФ.

"Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилені контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації щодо точної дислокації комплексів. І не дарма!" - звертають увагу підпільники.

Також в "АТЕШ" розповіли, що місцеві жителі та самі військові РФ продовжують передавати дані про позиції ППО в окупованому Криму.

"Все йде до того, що найближчим часом установок стане ще менше", - додають партизани.