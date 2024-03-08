Окупанти в Криму масово агітують студентів мобілізуватись до лав ЗС РФ

Студенти на окупованій території України

Нещодавно ми повідомляли, що росіяни хочуть змусити студентів з окупованих територій України стати спостерігачами на так званих "виборах президента". Їхньою задачею буде фальсифікація результатів "голосування".

Крім того, загарбники примушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. У разі незгоди співпрацювати - погрожують переслідуваннями.

Як зазначалось, співробітники Слідчого управління РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів та "нелояльних" студентів.

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