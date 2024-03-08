Оккупанты в Крыму массово агитируют студентов мобилизоваться в ряды ВС РФ

Отмечается, что агитаторы из военкомата совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключить контракт, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также агитацию проводят во время экскурсий и сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы врага и не становиться заложником безумной политики Кремля", - отмечают в сообщении.