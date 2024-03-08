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Оккупанты в Крыму массово агитируют студентов мобилизоваться в ряды ВС РФ

Фото: оккупанты агитируют студентов вузов в Крыму подписать контракт (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года усилилась агитация захватчиков по вступлению в ряды ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что агитаторы из военкомата совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключить контракт, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также агитацию проводят во время экскурсий и сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы врага и не становиться заложником безумной политики Кремля", - отмечают в сообщении.

Студенты на оккупированной территории Украины

Недавно мы сообщали, что россияне хотят принудить студентов с оккупированных территорий Украины стать наблюдателями на так называемых "выборах президента". Их задачей будет фальсификация результатов "голосования".

Кроме того, захватчики заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать раненым оккупантам. В случае несогласия сотрудничать - угрожают преследованиями.

Как отмечалось, сотрудники Следственного управления РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсона в поисках информаторов и "нелояльных" студентов.

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