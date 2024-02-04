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Росіяни на окупованих територіях готують зі студентів "спостерігачів" на "виборах"

Україна, Неділя 04 лютого 2024 18:17
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Росіяни на окупованих територіях готують зі студентів "спостерігачів" на "виборах" Фото: росіяни готуються фальсифікувати так звані "вибори" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни хочуть змусити студентів з окупованих територій України стати спостерігачами на так званих "виборах президента". Їхньою задачею буде фальсифікація результатів "голосування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Наразі окупаційна адміністрація на захоплених українських територіях поставила "університетам" план з кількості студентів для "роботи на виборах". Кожен "університет" має визначити студентів, які будуть "спостерігачами". Потім цих студентів проінструктують щодо майбутніх фальсифікацій.

"Зауважимо, "вибори" росіяни проводитимуть протягом кількох днів. Щоб створити видимість високої явки, Кремль допускає "голосування" за місцем проживання без паспорта РФ. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи "виборців" на кількох суміжних "дільницях", - сказали в центрі.

Крім того, Центр національного спротиву закликав українців на окупованих територіях повідомляти про таких "спостерігачів" через чат-бот sprotyv_official_bot в Telegram. У центрі наголошують, що всі повідомлення будуть анонімними.

Так звані "вибори" у Росії

Так звані "вибори президента" у РФ триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. У грудні російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися. А на початку цього року російська ЦВК зареєстрував його кандидатом.

Після виборів Путін зможе залишатися при владі ще щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

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