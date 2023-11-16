Росіяни шукають "нелояльних" студентів на окупованих територіях, - ЦНС

Співробітники Слідчого управління РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів та "нелояльних" студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там зазначили, що окупанти шукають підлітків, які можуть співпрацювати з Силами оборони для звільнення захоплених територій. Росіяни обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди" з учнями.

"Під час бесід молодим студентам пропонують здавати "нелояльних" на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо "наслідків", - заявили в ЦНС.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

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