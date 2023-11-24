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Студентів "медучилищ" на окупованих територіях змушують лікувати поранених росіян

Укрїна , П'ятниця 24 листопада 2023 14:28
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Студентів "медучилищ" на окупованих територіях змушують лікувати поранених росіян Фото: окупанти примушують студентів-медиків до співпраці (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники примушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам. У разі незгоди співпрацювати - погрожують переслідуваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають в ЦНС, мова йде про так званих студентів "медичних училищ" на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики.

"Відмовитись від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням", - наголошують у повідомленні.

Перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди "фахівці" з ФСБ.

"Зокрема студентам погрожують щодо розголошення інформації та попереджають про відповідальність за екстремізм", - повідомили наостанок в ЦНС.

Життя в окупації

Напередодні повідомлялось, що окупанти змушують місцевих жителів здавати кров на потреби російських військових.

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Раніше повідомлялось, що оккупанти не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також загарбники завезли групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.

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