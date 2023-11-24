Студентів "медучилищ" на окупованих територіях змушують лікувати поранених росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначають в ЦНС, мова йде про так званих студентів "медичних училищ" на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики.

"Відмовитись від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням", - наголошують у повідомленні.

Перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди "фахівці" з ФСБ.

"Зокрема студентам погрожують щодо розголошення інформації та попереджають про відповідальність за екстремізм", - повідомили наостанок в ЦНС.