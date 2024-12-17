Окупанти ховаються в трубах каналу Сіверський Донець: ЗСУ показали, як нищать їх дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли українські військові, окупанти вчаться та вдосконалюють свою тактику щодня. Зокрема, останнім часом вони застосовують тактику малих штурмових груп, замість масованих механізованих накатів.

Російські штурмовики намагаються просочуватись до позицій наших захисників та закріплюватись.

Одним з таких "пунктів збору" в Часовому Яру стали труби каналу Сіверський Донець. Там загарбники переховуються від дронів-камікадзе. Але воїни батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" виявили їх позицію і дали зрозуміти, що відплата для окупантів неминуча.

Ситуація в Часовому Яру

Раніше стало відомо, що російська армія змогла прорватися до Часового Яру, але українські воїни утримують місто під своїм контролем. Як розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що росіяни намагаються закріпитися та перейти за канал у Часовому Яру.