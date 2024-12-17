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Оккупанты прячутся в трубах канала Северский Донец: ВСУ показали, как уничтожают их дронами

Вторник 17 декабря 2024 15:59
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Оккупанты прячутся в трубах канала Северский Донец: ВСУ показали, как уничтожают их дронами Фото: в Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала Северский Донец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные начали применять тактику малых штурмов возле Часового Яра. Они прячутся в трубах канала Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали украинские военные, оккупанты учатся и совершенствуют свою тактику ежедневно. В частности, в последнее время они применяют тактику малых штурмовых групп, вместо массированных механизированных накатов.

Российские штурмовики пытаются просачиваться к позициям наших защитников и закрепляться.

Одним из таких "пунктов сбора" в Часовом Яру стали трубы канала Северский Донец. Там захватчики скрываются от дронов-камикадзе. Но воины батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" обнаружили их позицию и дали понять, что возмездие для оккупантов неизбежно.

Ситуация в Часовом Яру

Ранее стало известно, что российская армия смогла прорваться к Часовому Яру, но украинские воины удерживают город под своим контролем. Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.

По ее совам, оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.

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