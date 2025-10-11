Окупанти хочуть визнати "екстремізмом" українську ідеологію на ТОТ Запоріжжя, - ЦПД

Так званий "уряд Запорізької області" замовив "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" у московської "Міжнародної бізнес-академії".

Ця організація також проводить "Фестиваль народної творчості самобутніх народів" і конференцію під назвою "Обложена фортеця російської цивілізації".

Очікується, що в заходах візьмуть участь до 300 осіб - "науковців", педагогів і релігійних діячів з окупованих територій.

Виконання проєкту оцінили у 6,6 млн рублів (понад 78 тис. доларів).

"Цей крок - черговий етап системного викорінення української культури, історії та ідентичності на окупованих територіях. Росія намагається створити псевдонаукове підґрунтя для заборони всього українського, оголошуючи його "екстремізмом", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Там також звертають увагу на те, що замість відновлення інфраструктури чи допомоги людям окупаційна влада витрачає кошти на ідеологічні "дослідження" та пропагандистські заходи.

"Це демонструє справжні пріоритети Кремля: не покращення життя місцевого населення, як обіцяла пропаганда, а тотальну русифікацію й контроль над свідомістю", - пишуть аналітики ЦПД.