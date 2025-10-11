UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Окупанти хочуть визнати "екстремізмом" українську ідеологію на ТОТ Запоріжжя, - ЦПД

Ілюстративне фото: сталевий герб України на острові Хортиця (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Окупаційна адміністрація в Запорізькій області замовила "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" з метою визнати її "екстремістською".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Так званий "уряд Запорізької області" замовив "наукове дослідження" "української націоналістичної ідеології" у московської "Міжнародної бізнес-академії".

Ця організація також проводить "Фестиваль народної творчості самобутніх народів" і конференцію під назвою "Обложена фортеця російської цивілізації".

Очікується, що в заходах візьмуть участь до 300 осіб - "науковців", педагогів і релігійних діячів з окупованих територій.  

Виконання проєкту оцінили у 6,6 млн рублів (понад 78 тис. доларів). 

"Цей крок - черговий етап системного викорінення української культури, історії та ідентичності на окупованих територіях. Росія намагається створити псевдонаукове підґрунтя для заборони всього українського, оголошуючи його "екстремізмом", - наголошують у Центрі протидії дезінформації. 

Там також звертають увагу на те, що замість відновлення інфраструктури чи допомоги людям окупаційна влада витрачає кошти на ідеологічні "дослідження" та пропагандистські заходи.

"Це демонструє справжні пріоритети Кремля: не покращення життя місцевого населення, як обіцяла пропаганда, а тотальну русифікацію й контроль над свідомістю", - пишуть аналітики ЦПД. 

Російська пропаганда в школах на ТОТ

Раніше у ЦПД повідомляли, що росіяни каратимуть батьків на ТОТ за навчання дітей онлайн в українських школах. Окупанти шантажують батьків, чиї діти навчаються онлайн в українських школах, позбавленням батьківських прав. Таким чином вони намагаються примусити їхніх дітей відвідувати російські школи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупаційна влада в Луганську та Донецьку запроваджує пропагандистські підручники історії в школах.

За даними Центру протидії дезінформації, підручники підготовлені під керівництвом Володимира Мединського, відомого як головного ідеолога путінської версії історії.

Підручники нав'язують учням міф про "споконвічний зв'язок" окупованих територій із Росією і зображують Україну як ворога. На думку експертів, це спроба створити покоління, яке мислить у рамках російської пропаганди та лояльне до Кремля.

Запоріжжя