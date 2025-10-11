Оккупанты хотят признать "экстремизмом" украинскую идеологию на ВОТ Запорожья, - ЦПД

Так называемое "правительство Запорожской области" заказало "научное исследование" "украинской националистической идеологии" у московской "Международной бизнес-академии".

Эта организация также проводит "Фестиваль народного творчества самобытных народов" и конференцию под названием "Осажденная крепость русской цивилизации".

Ожидается, что в мероприятиях примут участие до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.

Выполнение проекта оценили в 6,6 млн рублей (более 78 тыс. долларов).

"Этот шаг - очередной этап системного искоренения украинской культуры, истории и идентичности на оккупированных территориях. Россия пытается создать псевдонаучное основание для запрета всего украинского, объявляя его "экстремизмом", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Там также обращают внимание на то, что вместо восстановления инфраструктуры или помощи людям оккупационная власть тратит средства на идеологические "исследования" и пропагандистские мероприятия.

"Это демонстрирует настоящие приоритеты Кремля: не улучшение жизни местного населения, как обещала пропаганда, а тотальную русификацию и контроль над сознанием", - пишут аналитики ЦПД.