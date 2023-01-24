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Окупанти хочуть створити десятки колоній на захоплених територіях України

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 23:07
Окупанти хочуть створити десятки колоній на захоплених територіях України Фото: окупанти хочуть створити десятки колоній на захоплених територіях України (РосЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська влада планує створити 20 виправних колоній на захоплених українських територіях. Це було доручено Федеральній службі виконання покарань Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду держави-агресора.

Як сказано в дорученні, окупанти планують збудувати 12 виправних колоній на сході України. Там сім буде побудовано на зохоплені частині Луганської області, три на окупованій частині Херсонської області.

А от у Запорізькій області буде збудоовано дві колонії та одна колонія-поселення.

Також росіяни хочуть збудувати три лікувальні виправні установи і три виправні центри.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув'язнених у десять колоній на території РФ.

Також росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли до Херсона, а на території колонії розмістили своїх військових.

Повідомлялося, що з виправної колонії Херсона окупанти вивезли ув'язнених та використали її для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.

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