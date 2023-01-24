Окупанти хочуть створити десятки колоній на захоплених територіях України

Російська влада планує створити 20 виправних колоній на захоплених українських територіях. Це було доручено Федеральній службі виконання покарань Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду держави-агресора.

Як сказано в дорученні, окупанти планують збудувати 12 виправних колоній на сході України. Там сім буде побудовано на зохоплені частині Луганської області, три на окупованій частині Херсонської області.

А от у Запорізькій області буде збудоовано дві колонії та одна колонія-поселення.