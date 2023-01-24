Оккупанты хотят создать десятки колоний на захваченных территориях Украины

Российские власти планируют создать 20 исправительных колоний на захваченных украинских территориях. Это было поручено Федеральной службе исполнения наказаний России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства государства-агрессора.

Как сказано в поручении, оккупанты планируют построить 12 исправительных колоний на востоке Украины. Там семь будут построены на охваченной части Луганской области, три на оккупированной части Херсонской области.

А вот в Запорожской области будут построены две колонии и одна колония-поселение.