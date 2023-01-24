Оккупанты хотят создать десятки колоний на захваченных территориях Украины
Российские власти планируют создать 20 исправительных колоний на захваченных украинских территориях. Это было поручено Федеральной службе исполнения наказаний России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства государства-агрессора.
Как сказано в поручении, оккупанты планируют построить 12 исправительных колоний на востоке Украины. Там семь будут построены на охваченной части Луганской области, три на оккупированной части Херсонской области.
А вот в Запорожской области будут построены две колонии и одна колония-поселение.
Также россияне хотят построить три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные при отступлении из Херсонской области вывезли украинских заключенных в десять колоний на территории РФ.
Также россияне после захвата Снегиревки заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.
Сообщалось, что из исправительной колонии Херсонакафиры вывезли заключенных и использовали ее для размещения личного состава и техники, устроив там базу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.