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Росіяни розміщували своїх військових у Снігурівській колонії (фото)

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Снігурівка, Субота 26 листопада 2022 16:04
Росіяни розміщували своїх військових у Снігурівській колонії (фото) Фото: Росіяни розміщували своїх військових у Снігурівській колонії (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни після захоплення Снігурівки (Миколаївська область) зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли у Херсон, а на території колонії розмістили своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.

"Під час окупації Снігурівки військовослужбовці країни - агресора вивезли засуджених до міста Херсон та облаштувались у будівлі виправної колонії", - йдеться у повідомленні.

Відходячи, окупанти розграбували приміщення державної установи "Снігурівська виправна колонія № 5". Також вони лишили по собі низку слідів їх перебування. Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці шукають свідків та потерпілих від незаконних дій представників РФ. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох мешканців Баштанського району (Миколаївська область), які співпрацювали з окупантами та отримували за це фейкові "посади".

У четвер, 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув.

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