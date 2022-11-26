Росіяни розміщували своїх військових у Снігурівській колонії (фото)

Росіяни після захоплення Снігурівки (Миколаївська область) зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли у Херсон, а на території колонії розмістили своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.

"Під час окупації Снігурівки військовослужбовці країни - агресора вивезли засуджених до міста Херсон та облаштувались у будівлі виправної колонії", - йдеться у повідомленні.

Відходячи, окупанти розграбували приміщення державної установи "Снігурівська виправна колонія № 5". Також вони лишили по собі низку слідів їх перебування. Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці шукають свідків та потерпілих від незаконних дій представників РФ. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.