Тисячі людей. Окупанти вивезли ув'язнених з українських колоній до РФ
Російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув'язнених у десять колоній на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
У травні ув'язнених з колоній у Херсонській та Миколаївській областях почали звозити до ВК-7 у Старій Збур'ївці, що за 50 кілометрів від Херсона. За два тижні до відступу російських військ із Херсона у листопаді російські військові стали перевозити ув'язнених у колонії РФ.
Відомо, що близько 2500 громадян України вивезли до трьох російських колоній у Краснодарському краї та Волгоградській області.
Правозахисники також з’ясували, що українські в'язні з'явилися у Володимирській області. Правозахисники отримали кілька повідомлень, що за місяць українців планують почати розподіляти по інших колоніях у Росії.
Глава Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що з українськими в'язнями, які прибувають до російських колоній, жорстоко поводяться, проти них застосовують електрошокери. За його даними, з українцями працює відділ спеціального призначення УФСВП, а від російських в'язнів їх ізолюють.
Раніше ми писали, що росіяни після захоплення Снігурівки зайняли територію місцевої колонії. Засуджених окупанти вивезли до Херсона, а на території колонії розмістили своїх військових.
Також повідомлялося, що з виправної колонії Херсона окупанти вивезли ув'язнених та використали її для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.
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