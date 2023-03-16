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Окупанти хочуть мобілізувати непридатних до служби людей у Горлівці, - ЦНС

Фото: Окупанти хочуть мобілізувати непридатних до служби осіб у Горлівці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ планує мобілізувати ще 500 осіб на території окупованої Горлівки (Донецька область). Мова йде про людей, які мають обмежену та повну непридатність до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В росіян все більші проблеми з відновленням боєздатності підрозділів. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Горлівці близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

"Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", - пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, що повістки у військкомати надходять жителям 44 регіонів Росії. Від чоловіків вимагають з'явитись для уточнення даних військового обліку або відбору на військові збори.

Владі Російської Федерації доведеться обирати між кваліфікованими робітниками оборонно-промислового комплексу та навченими солдатами, які воюють в Україні.

У Росії в рамках нового набору до армії військовослужбовців контрактників, що розпочнеться з 1 квітня, міністерство оборони планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.

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