В Росії масово роздають повістки, повідомляють про військові збори

Повістки у військкомати надходять жителям 44 регіонів Росії. Від чоловіків вимагають з'явитись для уточнення даних військового обліку або відбору на військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову російської правозахисної групи "Агора" Павла Чікова .

Як повідомляється, в Росії зафіксовано дані про масове вручення повісток, йдеться про 44 регіони, від Москви та Санкт-Петербурга до Дагестану та Ямало-Ненецького автономного округу. Документ із вимогою прийти у військкомат для уточнення даних отримують, зокрема, і студенти вишів, які мають відстрочку від військової служби.

Кремль неодноразово заявляв, що другої хвилі мобілізації не буде. Однак указ путіна від 21 вересня 2022 року про проведення мобілізації не було скасовано.

Як зазначає правозахисник, військові збори в РФ проводяться лише на підставі указу президента, але він не опублікований, тому, за його словами, призивати резервістів на військові збори наразі – незаконно.

"Не виключено, що зараз військкомати актуалізують інформацію для поповнення єдиної електронної бази військовозобов'язаних. Поки що це не друга хвиля мобілізації. Про те, що другої хвилі не буде, у листопаді, грудні, січні, лютому та березні заявляв прес-секретар президента. Не виключено, що влада спробує взагалі обійтися без нового набору", - зазначає Чиков.