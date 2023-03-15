Міноборони РФ хоче набрати до армії ще 400 тисяч контрактників, - ЗМІ

У Росії в рамках нового набору до армії військовослужбовців контрактників, що розпочнеться з 1 квітня, міністерство оборони планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Така кількість випливає з аналізу рознарядок, розісланих у регіони РФ, де зазначена кількість людей, із якими слід підписати договір військову службу.

Основна частина роботи лягає на працівників військових комісаріатів, а звітувати про виконання плану стануть губернатори.

У Міноборони РФ мають намір, зокрема, набрати у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу по 10 тисяч осіб, у Пермському краї, як повідомляється, потрібно зібрати 9 тисяч контрактників.

Цього тижня жителям Воронезької області знову почали роздавати повістки у військкомати, як це було у вересні минулого року після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації".

Влада Воронезької області запевняє, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку".

Разом з тим речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що в Кремлі "немає обговорень" щодо проведення другої хвилі мобілізації.

У публікації також зазначається, що чутки про початок нової хвилі мобілізації в РФ, щоб було когось кидати на війну проти України, періодично з'являються в ЗМІ з кінця 2022 року. При цьому у Кремлі продовжують заперечувати такі плани.

За офіційними даними, з вересня 2022 року в рамках "часткової мобілізації" на військову службу призвали понад 330 тисяч громадян РФ, які перебувають у запасі.

У січні 2023 року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність армії до півтора мільйона людей протягом трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками.

Нагадаємо також, що до Держдуми РФ було внесено законопроект про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років.