Оккупанты хотят мобилизовать непригодных к службе людей в Горловке, - ЦНС

РФ планирует мобилизовать еще 500 человек на территории оккупированной Горловки (Донецкая область). Речь идет о людях, имеющих ограниченную и полную непригодность к военной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"У россиян все больше проблем с восстановлением боеспособности подразделений. Во временно оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют очередную волну мобилизации местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Горловке около 90 военнослужащих армии РФ, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.
"Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", - объяснили в ЦНС.
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Властям Российской Федерации придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса и обученными воюющими в Украине солдатами.
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