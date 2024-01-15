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Окупанти у Херсонській області хочуть мобілізувати 16-річних хлопців

Понеділок 15 січня 2024 15:45
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Окупанти у Херсонській області хочуть мобілізувати 16-річних хлопців Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Херсонської області хочуть мобілізувати громадян 2007 року народження.

Про це заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Media Center Ukraine в Telegram.

За його словами, наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонської області росіяни до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

"Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонської області Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план", - заявив Толоконніков.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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