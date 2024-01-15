Оккупанты в Херсонской области хотят мобилизовать 16-летних парней

Об этом заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Media Center Ukraine в Telegram.

По его словам, сейчас есть информация о том, что на левобережье Херсонской области россияне до 15 апреля будут пытаться сформировать мобилизационные списки.

"Есть сообщения, что главный коллаборационист левобережной Херсонской области Сальдо объявил о том, что до 15 апреля должны сформировать списки мобилизационные, чтобы мобилизовать мужчин, с 2007 года рождения включительно. И уже создают медицинские комиссии, ТЦК, для того, чтобы до 15 апреля иметь все списки и начать мобилизацию. Такой у них есть план", - заявил Толоконников.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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