Окупанти на Херсонщині змушують медиків йти на фронт, - "АТЕШ"

Російські командири через гостру нестачу особового складу на фронті почали переводити медичний персонал на бойові посади. Це безпосередньо пов'язано з втратами від українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.

Про такі нововведення в лавах росіян повідомили агенти руху зі складу 28-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку.

Відомо, що воювати залучають: терапевтів, фельдшерів, медбратів із медпунктів, а також відділення евакуації - їх усіх відправляють в окопи з автоматами.

"На тлі різко збільшеної активності українських БпЛА, які, за словами самих російських військових, "з'являються скрізь і постійно" у 25-кілометровій зоні, кількість поранених зростає щодня. Але лікувати й евакуювати їх нікому", - повідомляють в "АТЕШ".

Як наслідок, в результаті зросли як бойові, так і небойові втрати серед росіян.

До слова, окупанти масово скаржаться на відсутність елементарної медичної допомоги. Повідомляють, що деяким бійцям не роблять важливі процедури та перев'язки місяцями.