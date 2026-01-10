На тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовані зміни у тактиці роботи російських каральних органів.

За даними агентів "АТЕШ", військовослужбовці 1152-го мотострілецького полку, дислокованого у Василівці та Кам'янському, отримали розпорядження про проведення жорстких "профілактичних заходів" серед цивільного населення.

Замість ідеологічних лозунгів застосовується концепція "превентивної ліквідації загроз", що на практиці надає військовим фактично карт-бланш на будь-які дії проти місцевих жителів.

Командування формує уявлення, що лояльних громадян у прифронтових населених пунктах майже не залишилось, тому будь-який контакт із населенням починається з обшуків та перевірок на причетність до Сил оборони України.

У Кам'янському зафіксовані випадки, коли російські військові разом із комендатурою проводять рейди по підвалах і приватних будинках, вилучаючи техніку та мобільні телефони.

Цивільних осіб затримують навіть через наявність українських додатків на смартфонах. Часто такі затримання супроводжуються пограбуваннями, які у звітах подаються як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".

"Агенти "АТЕШ" документують імена офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також рядових виконавців, причетних до насильства та викрадень. Кожен факт репресій фіксується у докладних звітах", - запевняють у русі.