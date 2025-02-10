Росіяни навесні посилять примусову мобілізацію на окупованих територіях, - ЦНС

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, Кремль намагається перекрити значні втрати, які зазнає росармія на фронті, завдяки мобілізації в окупації в Україні, а також за рахунок рекрутингу найманців та мігрантів.

Для цього окупанти "постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку", в надії змусити їх підписувати контракти на військову службу під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортації з рідного міста до депресивних регіонів РФ.

Крім того, російські військкомати на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України орієнтуються при наборі на мігрантів. Зокрема на громадян країн Центральної Азії, які приїхали заробляти кошти.

"Зараз їх активно починають опрацьовувати з метою підписання контракту зі ЗС РФ", - йдеться в публікації Центру.

Мобілізація на окупованих територіях

У ЦНС вчергове акцентували, що примусова мобілізація громадян України на окупованих територіях суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Так, нагадали у Центрі, за даними нормами окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїй армії.

"Центр національного спротиву вчергове закликає місцеве населення на ТОТ уникати будь-якого контакту з окупаційними структурами. Фіксуйте та документуйте факти примусового залучення до рядів РОВ. Крім цього, продовжуйте інформувати нас про злочини представників РОВ та РОА. Передавайте чутливу інформацію про їх діяльність, розташування, пересування, тощо", - додали у ЦНС.

На початку січня у ГУР Міноборони України розповіли, що російська окупаційна "влада" у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року проводила примусовий призов на строкову службу серед жителів ТОТ в Херсонській та Запорізькій областях. За даними військової розвідки, у цей період ворог призвав в армію РФ близько 300 місцевих мешканців.

Раніше у ЦНС розповіли про зрив планів росіян з мобілізації на окупованих територіях України.