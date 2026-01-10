Оккупанты готовят репрессии против гражданских на ВОТ Запорожья, - "АТЕШ"

На временно оккупированных территориях Запорожской области готовятся системные репрессии против гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" .

На временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы изменения в тактике работы российских карательных органов.

По данным агентов "АТЕШ", военнослужащие 1152-го мотострелкового полка, дислоцированного в Васильевке и Каменском, получили распоряжение о проведении жестких "профилактических мероприятий" среди гражданского населения.

Вместо идеологических лозунгов применяется концепция "превентивной ликвидации угроз", что на практике предоставляет военным фактически карт-бланш на любые действия против местных жителей.

Командование формирует представление, что лояльных граждан в прифронтовых населенных пунктах почти не осталось, поэтому любой контакт с населением начинается с обысков и проверок на причастность к Силам обороны Украины.

В Каменском зафиксированы случаи, когда российские военные вместе с комендатурой проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.

Гражданских лиц задерживают даже из-за наличия украинских приложений на смартфонах. Часто такие задержания сопровождаются ограблениями, которые в отчетах подаются как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".

"Агенты "АТЕШ" документируют имена офицеров, которые составляют списки "неблагонадежных" граждан, а также рядовых исполнителей, причастных к насилию и похищениям. Каждый факт репрессий фиксируется в подробных отчетах", - уверяют в движении.