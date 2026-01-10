Оккупанты готовят репрессии против гражданских на ВОТ Запорожья, - "АТЕШ"
На временно оккупированных территориях Запорожской области готовятся системные репрессии против гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
На временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы изменения в тактике работы российских карательных органов.
По данным агентов "АТЕШ", военнослужащие 1152-го мотострелкового полка, дислоцированного в Васильевке и Каменском, получили распоряжение о проведении жестких "профилактических мероприятий" среди гражданского населения.
Вместо идеологических лозунгов применяется концепция "превентивной ликвидации угроз", что на практике предоставляет военным фактически карт-бланш на любые действия против местных жителей.
Командование формирует представление, что лояльных граждан в прифронтовых населенных пунктах почти не осталось, поэтому любой контакт с населением начинается с обысков и проверок на причастность к Силам обороны Украины.
В Каменском зафиксированы случаи, когда российские военные вместе с комендатурой проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.
Гражданских лиц задерживают даже из-за наличия украинских приложений на смартфонах. Часто такие задержания сопровождаются ограблениями, которые в отчетах подаются как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".
"Агенты "АТЕШ" документируют имена офицеров, которые составляют списки "неблагонадежных" граждан, а также рядовых исполнителей, причастных к насилию и похищениям. Каждый факт репрессий фиксируется в подробных отчетах", - уверяют в движении.
Ограничения для гражданского населения на ВОТ
Ранее РБК-Украина писало о том, что на временно оккупированных территориях Украины, в частности, Херсонской области, местные жители не имеют доступа к медицине, а больницы заполнены солдатами армии РФ.
Также на временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население из-за высоких потерь армии РФ.
Также сообщалось, что российские захватчики хотят усилить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины.
Таким образом Кремль пытается перекрыть значительные потери, которые несет армия РФ на фронте, благодаря мобилизации в оккупации в Украине, а также за счет рекрутинга наемников и мигрантов.