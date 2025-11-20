На тимчасово окупованих територіях посилюється мілітаризація школярів: нові заходи за участю Міноборони РФ спрямовані на формування лояльності та підготовку до військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Росія продовжує посилювати мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях України. Нові ініціативи включають обов'язкову участь школярів у заходах із військовим ухилом.

Військово-патріотичний диктант для школярів

З 1 грудня 2025 року на тимчасово окупованих територіях планується проведення так званого "військово-патріотичного диктанту" для школярів і студентів від 14 років.

Анонси заходу вже розміщені на ресурсах парамілітарної організації для дітей "Юнармія".

Керівництва навчальних закладів у Бердянську, Маріуполі та Мелітополі отримали інструкції забезпечити повну участь і фіксувати відсутніх.

Участь Міноборони РФ та ідеологічна обробка

Захід відбуватиметься за активної участі Міноборони РФ, що підкреслює масштаб мілітаризації дитинства на тимчасово окупованих територіях.

Кремль системно переорієнтує освітню систему на ідеологічну та військову обробку, формуючи в молоді лояльність до режиму та готовність до участі у військових діях.

Аналітичні дані та наслідки

Раніше підготовлений аналітичний звіт Центру детально описує методи, за допомогою яких Росія мілітаризує дітей, включно із заняттями, конкурсами та обов'язковою участю у військових акціях.

Експерти наголошують, що такі заходи порушують права дитини та створюють небезпечне середовище для їхнього виховання та розвитку.