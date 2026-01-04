Оккупанты готовят кадетские классы Следственного комитета РФ в школах Херсонщины

На временно оккупированной Херсонщине с 2026 года в школах планируют открыть кадетские классы Следственного комитета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

На временно оккупированной территории Херсонской области с 2026 года в школах Генического, Чаплинского и Новотроицкого округов планируют открыть кадетские классы Следственного комитета РФ. Проект ориентирован на так называемых "мотивированных школьников".

По информации источников ЦНС, речь идет о системной милитаризации детей и их раннем привлечении в структуру силовых органов государства-агрессора.

Соглашения об открытии таких классов подписал руководитель следственного управления СК РФ в Херсонской области Дмитрий Маликов, что свидетельствует о ведомственном характере инициативы.

Отмечается, что кадетские классы формируют закрытую образовательную модель по принципу "школа - ведомственное образование - служба". Учебный процесс ориентирован на дисциплину, иерархию и безусловное подчинение, а не на развитие критического мышления.

Кроме того, через создание таких классов оккупационная администрация фактически интегрирует Следственный комитет РФ в гражданскую жизнь. По данным ЦНС, это происходит через использование ведомственной символики, проведение совместных мероприятий и постоянное присутствие представителей силовых структур в школах.

Источники также сообщают, что участие в кадетских классах на практике не является добровольным. Школьные администрации получают неформальные указания формировать списки учеников, в частности, из социально уязвимых семей. Отказ родителей может сопровождаться давлением со стороны руководства школ или конфликтами с администрацией.

В ЦНС отмечают, что открытие кадетских классов Следственного комитета РФ на оккупированной Херсонщине является частью оккупационной политики, направленной на формирование лояльного кадрового резерва для репрессивных органов и закрепление контроля над регионом через систему образования.