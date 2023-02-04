Окупанти готують евакуацію колаборантів із району Луганської області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"Противник розпочав заходи щодо евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колабораціоністів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

Також ми писали, що загарбники вирішили повністю вимкнути мобільний інтернет на тимчасово окупованій території Луганської області.

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