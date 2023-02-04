Оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов из района Луганской области, - Генштаб

Российские оккупанты начали готовить эвакуацию коллаборантов с семьями из Троицкого района (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

"Противник начал мероприятия по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборационистов с семьями в Троицком районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

Также мы писали, что захватчики решили полностью отключить мобильный интернет на временно оккупированной территории Луганской области.

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