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Окупанти голосно святкують Різдво: у Мелітополі пролунав гучний вибух

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Мелітополь, П'ятниця 06 січня 2023 20:22
Окупанти голосно святкують Різдво: у Мелітополі пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: у Мелітополі пролунав гучний вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у переддень Різдва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво", - написав він.

Федоров уточнив, що вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін доручив ввести так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

Нагадаємо, Федоров повідомляв, що росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.

Окрім того, представники окупаційної "поліції" у Мелітополі оголосили у розшук своїх військових за грабіж.

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Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
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