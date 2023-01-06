Окупанти голосно святкують Різдво: у Мелітополі пролунав гучний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у переддень Різдва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво", - написав він.

Федоров уточнив, що вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін доручив ввести так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

Нагадаємо, Федоров повідомляв, що росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.

Окрім того, представники окупаційної "поліції" у Мелітополі оголосили у розшук своїх військових за грабіж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.