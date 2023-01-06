Окупанти голосно святкують Різдво: у Мелітополі пролунав гучний вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух у переддень Різдва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
"Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво", - написав він.
Федоров уточнив, що вибух пролунав у районі залізничного вокзалу.
Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін доручив ввести так званий "режим припинення вогню" на Різдво.
Нагадаємо, Федоров повідомляв, що росіяни у Мелітополі почали перевдягатися в цивільне, щоб таким чином вишукувати місцевих партизанів.
Окрім того, представники окупаційної "поліції" у Мелітополі оголосили у розшук своїх військових за грабіж.
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